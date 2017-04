Mais de 8 mil são vacinados contra a gripe em Canoas

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou um novo balanço da campanha de vacinação contra a gripe, que teve no início no último dia 10 de abril. Até o momento, mais de 8 mil pessoas foram imunizadas. Os postos de saúde retomam nesta segunda-feira, 17, o atendimento normal à população, depois de permanecerem fechados no feriado de Páscoa.

O município de Canoas antecipou em uma semana o início da campanha. Previsto anteriormente para esta segunda-feira, o adiantamento foi realizado em razão do recebimento das doses pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). A meta é imunizar 100% das pessoas dentro dos grupos prioritários. A principal novidade da vacinação neste ano é a inclusão de professores das redes pública e privada no público-alvo da campanha.

As vacinas estão disponíveis nas 28 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município. O Dia D de Mobilização Nacional está previsto para 13 de maio e o encerramento da campanha ocorre no dia 26.

Grupos prioritários

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos:

– Gestantes: todas as gestantes em qualquer idade gestacional;

– Puérperas: todas as mulheres no período até 45 dias após o parto;

– Trabalhador de Saúde: todos os trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade;

– Povos indígenas: toda população indígena;

– Indivíduos com 60 anos ou mais de idade deverão receber a vacina influenza;

– Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas deverão receber a vacina influenza;

– População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;

– Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independe da idade;

– Professores de escolas públicas e particulares (mediante apresentação de comprovante de vínculo e documento com foto);

Febre amarela

O Ministério da Saúde comunicou o município de Canoas que deixará de enviar doses da vacina contra a febre amarela. A decisão procura concentrar a distribuição nas áreas onde existem mais casos confirmados da doença.

A partir de agora, apenas os moradores que forem viajar para áreas onde há casos confirmados devem procurar a UBS Harmonia – rua Machado de Assis, 201 -, sempre às quartas-feiras, entre 8 e 17 horas. Para tanto, é necessário apresentar a passagem indicando a data da viagem para o local de destino.