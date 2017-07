Mais uma loja BelShop é inaugurada em Canoas

Monique Mendes

A rede BelShop inaugurou nesta terça-feira, 18, mais uma loja em Canoas. Com espaço amplo, moderno e uma grande variedade de produtos de cosmética e cuidados especiais, a filial é a segunda na cidade e a 20ª da rede.

A empresa, que é referência na venda de cosméticos da Região Sul do País, possui uma proposta diferenciada e completa de beleza. Além de oferecer uma linha ampla de produtos para cabelo, maquiagem, unhas, tratamentos, acessórios e elétricos, a BelShop também conta com os serviços de um salão de beleza. “Esse conceito de ter salão e loja no mesmo local é perfeito para o cliente, pois ele compra o produto e já pode aplicar se quiser”, comenta a gerente da filial de Canoas, Débora Delgau.

A loja conta com uma equipe formada por 14 funcionários e diversos profissionais contratados de forma autônoma para atuar no salão de beleza. A gerente, que trabalha na rede há nove anos, acompanha o crescimento da BelShop em Canoas desde que a primeira loja foi inaugurada na cidade, há sete anos. “A empresa está sempre expandindo para atender melhor o seu público”, frisa. Débora se orgulha ao falar de sua atividade: “Trabalhar com beleza é leve, prazeroso, o tempo passa rápido quando estou aqui”. A nova loja em Canoas está instalada na Rua Tiradentes, número 125, em ponto de localização privilegiada no Centro da cidade.

Atuação no mercado

A empresa, que foi inaugurada no ano de 2000, está em projeto de expansão em crescimento constante. Segundo a supervisora de vendas, Elaine Valadalas, a empresa continua crescendo porque está sempre preocupada com a inovação e com a qualidade no atendimento, além de oferecer produtos que atendam todos os públicos. “Quem se preocupa com beleza e estética encontra tudo na loja. Temos parcerias com marcas das melhores linhas, cada qual no seu segmento”, explica. Além de oferecer produtos para o consumidor final, a BelShop ainda conta com uma linha profissional para bancada de salões, com frascos maiores e acessórios.

Segundo Elaine, a primeira loja já abriu com a proposta de oferecer os serviços de salão de beleza junto com o de venda de produtos. Entre as 20 lojas, apenas duas não possuem salão. “Essa proposta é um dos diferenciais da marca e já faz parte da cultura da empresa”, conta.

Os profissionais que atuam nos salões de beleza da BelShop são todos autônomos, contratados pela empresa para ocupar as cadeiras e bancadas. Quando um espaço fica disponível, a empresa oferece essa oportunidade para cabeleireiros, manicures e outros profissionais da área da beleza.