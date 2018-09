Mais vagas: Canoas terá quatro novas escolas

A Prefeitura de Canoas anunciou, nas últimas semanas, a construção da Escola Municipal de Educação Infantil no bairro Central Park. Com isso, chegam a quatro as obras de novas escolas de Educação Infantil iniciadas. Elas ficarão, além do Central Park, nos bairros Harmonia, Niterói e Mato Grande.

De acordo com o governo, juntas, as quatros instituições irão agregar 1.200 novas vagas para crianças de até 5 anos. Conforme a vice-prefeita Gisele Uequed (Rede), o trabalho, iniciado em janeiro de 2017, já tem surtido efeitos. “Em apenas 18 meses, a Prefeitura conquistou um fato inédito na história de Canoas, zerou a falta de vagas em pré-escola, que são para alunos de 4 e 5 anos”. Para o prefeito Luiz Carlos Busato (PTB), as novas escolas cumprem uma das prioridades da administração: “Na campanha escutamos muitas solicitações por vagas nas escolas, agora, trabalhado forte para a redução do déficit em educação infantil, vamos garantir mais 1200 vagas, um benefício direto às comunidades”.

As futuras escolas serão construídas em terrenos próprios da Prefeitura e no método tradicional, de cimento e tijolos, mais adequado às características climáticas do Rio Grande do Sul. Os projetos contemplam salas de aula, playground, jardim, cozinha, refeitório, lactário, sala de higienização, lavanderia, sanitários, área coberta, depósito, sala multiuso e salas administrativas.