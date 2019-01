Marcio Freitas faz relatório de seu mandato em 2018

SIMONE DUTRA*

O vereador Marcio Freitas (PDT) visitou a redação do Timoneiro na tarde de terça-feira, 22, e entregou à nossa equipe o relatório anual dos projetos que apresentou em 2018. Durante a conversa, Marcio destacou ser o vereador que mais apresentou projetos de lei no Legislativo Municipal de Canoas; 17 ao total, sendo cinco na área da Saúde, quatro na Cidadania, três de Direito do Consumidor, três sobre Transparência e dois de Transporte.

Projetos

Freitas encaminhou ao Executivo projeto de lei para que sejam instaladas placas indicativas das obras que realizadas na cidade, explicando o porquê e contendo o contato da secretaria responsável. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo Prefeito.

Outro projeto importante para o político destina 20% das vagas dos leitos em hospitais para idosos: “Essas pessoas contribuem durante anos e quando ficam doentes precisam de um cuidado especial”, aponta. Ele enviou ao Executivo, também, proposta de teleagendamento para pessoas com deficiências ou acamadas, bem como a realização em casa de exames laboratoriais: “Alguns cidadãos não podem ir aos postos retirar fichas, portanto, um agendamento por telefone para este público daria mais agilidade”, aponta.

Marcio define seu mandato como inovador com a aplicação do Projeto Vereador, que leva todos os dias o seu gabinete a diversos pontos da cidade para ouvir à comunidade. “Não tenho nenhum projeto com nome de rua, buscamos atender às demandas com respeito e carinho”, conclui.

“Geralmente o cidadão nunca vê seu gestor público. Então, todos os dias, das 5 às 9h, estamos em algum ponto da cidade ouvindo as pessoas e suas demandas, independente do bairro. O trabalhador, muitas vezes, não tem tempo nem voz, então, vamos de encontro a ele para fazer os pedidos de providências para o Executivo. E, à noite, ocorre o Vereador na Estação, das 18 às 21h. Cada dia numa estação diferente, encontrando aqueles que estão saindo do trabalho”.