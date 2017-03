Maria Eunice: A voz das mulheres no legislativo municipal

O Legislativo municipal tem apenas uma mulher entre seus 21 vereadores. Eleita com 2.186 votos, a vice-líder da Bancada do PT na Câmara, Maria Eunice (PT), também foi consultada por O Timoneiro acerca do Dia Internacional da Mulher.

Segundo a vereadora, o mais importante marco na conquista de direitos das mulheres se deu a partir da constituição de 88. Maria Eunice destaca que a década de 80 foi fundamental para a construção de mudanças nesse sentido.

“De lá pra cá, tivemos avanços com relação ao mercado de trabalho e avançamos nos direitos humanos das mulheres”, comenta a vereadora. Ela também destaca que os salários das mulheres ainda são menores, mas que mesmo assim, o cenário é positivo: “Nos anos 90 tivemos poucas mulheres no mercado de trabalho. A partir dos anos 2000 isso mudou muito. Até os salários começaram a ficar mais equilibrados.”

Maria Eunice ainda lembra que importantes mudanças na área do combate à violência contra a mulher também ocorreram. Atendimentos especializados na Saúde e garantias de uma rede de atendimento às mulheres em diversas áreas também são realidades atuais, de acordo com a vereadora.

Mesmo com tanto avanços, Maria alerta para o que ela aponta como possíveis retrocessos nos direitos da mulher. Segundo ela, a reforma trabalhista e previdenciária deve ser questionadas atualmente. “Estamos vivenciando algo que não acreditamos. Com os projetos atuais no legislativo federal, teremos um retrocesso”, afirma.