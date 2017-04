Maria Eunice Wolf assume presidência municipal do PT

No último final de semana, a vereadora Maria Eunice Wolf foi eleita presidente do diretório municipal do PT. Em conversa exclusiva com a equipe de reportagem de O Timoneiro, ela explicou como deve ser seu mandato à frente do partido.

“Minha candidatura veio em cima de uma visão de construção partidária baseada em três eixos”, explica a vereadora.

O primeiro eixo, segundo Maria Eunice, se baseia em uma atuação na conjuntura, na qual o partido deve se aliar ao conjunto dos movimentos sociais contra as reformas da previdência e trabalhista e também contra a questão das terceirizações que o governo federal atual propõe. “Em poucos meses o congresso já decide sobre estes temas. Faremos parte das mobilizações municipais, estaduais e federais”, adianta.

O segundo eixo se baseia na organização partidária. “Temos que construir uma organicidade partidária, com funcionamento de suas instâncias, que são: direção e de ação política. Queremos fortalecer a secretaria de mulheres, na perspectiva das mulheres cada vez mais assumirem espaços de poder. Buscaremos fortalecer também a da juventude, na perspectiva de conquistar o maior número de jovens a estarem filiados ao PT. Também teremos foco nas setoriais sindicais, que são de metalúrgicos, dos professores, do combate ao racismo, entre outras. Da mesma forma, valorizaremos os núcleos de intervenção partidária nos territórios e trabalharemos com uma política de formação permanente”, diz.

Por fim, o terceiro eixo se baseia, segundo a nova presidente do partido, em construir uma plataforma de debate com a sociedade, construindo os caminhos da disputa eleitoral do ano que vem.