Marina Silva é convidada por Macron para debater pacto mundial pelo meio ambiente na ONU

A ex-senadora Marina Silva (Rede), foi convidada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, para participar de um debate em Nova York, na terça-feira, 19, durante a 72ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

A pauta do encontro é a elaboração de um pacto mundial para o meio ambiente. Marina embarcou nesta manhã para os Estados Unidos e, por contra disso, desmarcou agenda com o porta-voz da Rede no Rio Grande do Sul, Jorge Uequed.

O Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas será defendido por Macron, que fará um contraponto à agenda do presidente dos EUA, Donald Trump.

Assembleia

Fundada em 1945 sob a Carta das Nações Unidas, a Assembleia Geral ocupa uma posição privilegiada como o centro deliberativo, formulador de políticas e órgão representante das Nações Unidas.