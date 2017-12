Mathias Velho recebe Caravana de Natal da Fauers

A Diretoria das Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais, em parceria com a Federação Afro Umbandista e Espiritualista do Rio Grande do Sul (Fauers), realiza no próximo sábado, 23, a Caravana de Natal da Fauers. O evento ocorre no Centro Social Urbano do bairro Mathias Velho, entre 9h30min e 12 horas. A grande atração da festa será a chegada do Papai Noel de helicóptero, às 11 horas. Também haverá distribuição de presentes para as crianças, brinquedos infláveis e lanches.

O diretor das Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais, Saulo Gil, comemora a oportunidade de trazer a festa para o bairro. “É uma felicidade participar da festa de Natal e proporcionar alegria para as crianças, numa cidade com uma Diversidade Religiosa tão grande. A figura do Papai Noel retrata um pouco o respeito e o amor, ela consegue agradar a todos, crianças e adultos, independentemente de sua religiosidade, voltando cada um por alguns momentos para sua infância”.

No mesmo sentido, o presidente da Fauers, Everton Alfonsin, lembra que o período natalino desperta bons sentimentos nas pessoas e por isso deve ser comemorado. “Trazer um pouco do espírito natalino, de esperança e bondade e, acreditar que podemos fazer a diferença, esse é nosso papel. O Papai Noel aflora em todos um sentimento que deveríamos cultivar durante todo o ano, ele renova em cada um a esperança de que podemos acreditar num futuro melhor e mais fraterno”.