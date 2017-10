McDonald’s abre vaga para PCD’s em Canoas

O McDonald’s está com 260 vagas abertas para atendentes de restaurante a serem preenchidas por pessoas com deficiência. No Rio Grande do Sul, estão abertas 51 vagas, sendo 33, em Porto Alegre e mais oito cidades: Santa Maria (5), Rio Grande (3), Gramado (2), Santa Cruz do Sul (2), São Leopoldo (2), Viamão (2), Canoas (1) e Gravataí (1).

O processo de recrutamento e seleção será realizado pelo ManpowerGroup e, para se candidatar, é preciso cadastrar o currículo no site www.vagasmanpower.com.br .

Entre as características desejadas nos candidatos estão: capacidade de seguir os procedimentos dos restaurantes; motivação para o trabalho em equipe e vontade de aprender e atender bem nossos clientes. A inclusão social é um dos principais valores da empresa e é importante destacar o cuidado e o respeito com que trata a diversidade.

Os interessados devem ter mais de 18 anos e ter concluído o ensino fundamental. Não é necessário comprovar experiência em atendimento ao cliente. Os benefícios são assistência médica, alimentação no local e VT em dinheiro.

“Essas vagas representam uma oportunidade de colocação no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, que, de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somam 45 milhões de pessoas”, destaca Márcia Almström, Diretora de RH & Relacionamento com clientes do ManpowerGroup.