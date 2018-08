MDB lança Airton Souza para vaga de deputado estadual

A convenção estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) oficializou, neste domingo, 5, a candidatura de Airton Souza ao cargo de deputado estadual. Vereador por três mandatos em Canoas, Airton exerceu recentemente o cargo de secretário das Relações Institucionais no município.

“Em 2016, abri mão de uma reeleição praticamente certa de vereador para coordenar a campanha vitoriosa do atual prefeito Busato (PTB). Fizemos uma eleição limpa e bem sucedida em todos os sentidos. Após 15 meses de muito trabalho no Governo municipal, fui convocado pelo meu partido para buscar uma vaga na Assembleia Legislativa”, ressalta Airton Souza.

Trajetória Política

Natural de Tenente Portela, região noroeste do Estado, Airton chegou em Canoas com 15 anos. Em 1998, Airton se juntou ao trabalho comunitário da Associação Beneficente e Educadora Vó Maria. No ano de 2004, 3.254 canoenses o escolheram para ser vereador. Foi reeleito em 2008, com 5.081 votos. No pleito seguinte, Airton voltou a ser eleito, dessa vez com 5.241 votos.

Pautas

Uma das maiores pautas de Airton Souza é a educação: “O desenvolvimento do ser humano passa pelo ensino, o que torna fundamental a luta por qualificação e mais investimentos”. Airton promete que, caso eleito, vai defender a criação do Fundo Estadual da Educação Infantil para ampliar o número de vagas para crianças de zero a cinco anos, além de buscar a implantação de escolas de ensino médio para surdos.