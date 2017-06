Medalha da Defesa Civil é entregue a 12 personalidades

Doze personalidades ligadas à segurança pública e à imprensa local receberam a Medalha da Defesa Civil de Canoas, na tarde desta terça-feira, 27, durante cerimônia no Auditório Ziraldo, localizado na Praça da Bandeira. Instituída pela Lei 4.776 de 2003, a distinção representa um reconhecimento público a pessoas físicas ou jurídicas que contribuem com a instituição.

O secretário especial da Defesa Civil, Rodolfo Pacheco, destacou a importância da atuação dos homenageados. “Representam instituições que sem elas teríamos muita dificuldade em exercer as nossas atividades”, resumiu.

Em sua fala, o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, também lembrou do papel de cada um dos agraciados no final da Semana de Canoas. “Nada melhor do que encerrar com uma homenagem a todos vocês pelo que fazem pela nossa gente, pela nossa terra”, destacou.

O coordenador da Regional de Defesa Civil (Redec) da Área Metropolitana, Alexsandro do Nascimento Goi, em nome dos demais homenageados, agradeceu o reconhecimento. “Sem dúvida nenhuma, para nós é uma grande satisfação receber essa homenagem do município de Canoas, que está completando 78 anos de idade”, disse.

Confira os homenageados

Alexsandro do Nascimento Goi

Coordenador da Regional de Defesa Civil (Redec) da Área Metropolitana

Christian Bueller (representado por Paulo Pires)

Editor Executivo do Diário de Canoas

Cristiano Vogt Pickrodt

Comandante do Corpo de Bombeiros de Canoas

Daltro Joé Acosta Viana

Agente da Defesa Civil

Émerson Vasconcelos

Editor chefe do jornal O Timoneiro

Gerson Fritzen

Presidente do Centro Espírita Humberto Campos

Igor Gomes Marchionatti

Sargento do Corpo de Bombeiros de Canoas

Marta Regina Naud Rech

Professora Municipal

Rogério Araújo de Souza

Subcomandante do 15º Batalhão de Polícia Militar

Valdeci Antunes dos Santos

Comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar

Valdecir Ambrósio

Redec Metropolitana

William Nunes dos Santos

Guarda Municipal