Médicos paralisam atividades no HNSG e no Hospital Universitário

Os problemas se propagam por todos os hospitais de Canoas. Médicos do Hospital Nossa Senhora das Graças só atendem urgências e emergências desde a última quarta-feira, 8, devido a atraso de salários. No Hospital Universitário (HU), anestesistas paralisam atividades pelo mesmo motivo. Além disso, funcionários de outros setores de saúde do HNSG também relatam atrasos e prometem paralisação caso a situação não seja regularizada.

HNSG

Conforme o diretor técnico do HNSG, Marco Antônio Figueiró, os procedimentos eletivos não são realizados desde quarta-feira, 8. Entre as especialidades paralisadas estão oftalmologia, urologia e traumatologia. De acordo com Figueiró, apenas urgências e emergências estão sendo atendidas pelos médicos.

HU

Médicos anestesistas do Hospital Universitário (HU) de Canoas suspenderam suas atividades na quarta-feira, 8, em função do atraso de dois meses de remuneração. Conforme o Sindicato Médico do RS (Simers) a medida foi necessária já que o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp), gestor do hospital, se comprometeu a pagar os profissionais na última sexta-feira, 3, mas não efetuou os repasses na data prevista.

Sindisaúde-RS reúne funcionários

Funcionários do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) se reuniram, na última quarta-feira, 8, com o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Casas de Saúde do RS (Sindisaúde-RS). Na ocasião, foram denunciados atrasos de pagamento de salários, férias e casos de assédio moral. O atraso também envolve os médicos da instituição, que paralisaram procedimentos que necessitam de marcação até que o impasse seja resolvido.

Os profissionais ligados ao Sindisaúde-RS decidiram pela realização de uma assembleia de caráter deliberativo nos próximos dias com a intenção de iniciar uma paralisação de atividades.”Uma reunião entre sindicato e trabalhadores não tem caráter deliberativo, o que nos impede de votar uma paralisação desde já. Assim, optamos pela convocação do instrumento que nos permite essa decisão, que é a assembleia deliberativa, convocada por edital”, comentou o diretor de Assuntos do Interior, Júlio Duarte. Além de Duarte, estiveram presentes à reunião, representando o Sindisaúde-RS, o vice-presidente, Julio Appel, o diretor João Luiz Gonçalves, e a delegada sindical do Graças, Maria Helena Alves.

O Sindisaúde-RS informa que os salários deveriam ter sido pagos até o quinto dia útil, o que não ocorreu. Segundo o sindicato, o superintendente do hospital, Régis Marinho, informou que, além da atual falta de verba, a Prefeitura deixará de ser avalista em empréstimos da instituição para pagamento da folha salarial.

Simers denuncia atrasos

Em nota divulgada na tarde de quinta-feira, 9, o Simers diz: “O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) denuncia que hospitais de Canoas não pagaram os salários de janeiro dos médicos com carteira assinada. O prazo venceu nessa quarta-feira, 8, quinto dia útil do mês e prazo limite previsto na legislação trabalhista. A situação atinge o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), gerido pela Associação Beneficente de Canoas. Os atrasos atingem ainda os salários de quem atua nos hospitais de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) e Universitário (HU), nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Caçapava e Rio Branco e nos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos, administrados pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp). São cerca de 500 médicos celetistas no HPSC, HU, UPAs e CAPS, e 65 médicos no Nossa Senhora das Graças. O Gamp prometeu realizar o pagamento e até o momento não efetuou o repasse e tampouco deu satisfação de quando quitará a quantia devida aos profissionais, informou o Simers. No Gracinha, o Sindicato pressiona por esclarecimento e pelo pagamento imediato, diante da falta de posição formal da administração e posicionamento da prefeitura de Canoas.”

Vereador pede explicações

O vereador José Carlos Patrício (PSD), encaminhou pedido de informações ao prefeito, solicitando cópias de todos os contratos firmados com a Empresa Gamp. Além disso, o vereador solicitou cópia de todos os comprovantes de repasses efetuados à entidade e as atas de prestação de contas analisadas e aprovadas pela Comissão e Acompanhamento e Fiscalização do instrumento referente aos repasses efetuados até o momento. Segundo o vereador, a solicitação atende pedidos de esclarecimento provenientes da população. “Estes atrasos vêm causando insegurança e revolta a estes cidadãos”, relata Patrício.

O que diz o Graças

Em nota, a diretoria da ABC e a Direção do Graças informam que estão trabalhando para garantir os pagamentos. “O valor do repasse da Prefeitura em aberto são referentes ao convênio 03, competência de janeiro, e do contrato 064, competência de dezembro – estima-se em torno de R$ 3.600.000,00. Uma vez creditado esse valor, vai cobrir a operação de dezembro no Banrisul e o hospital buscará nova operação. A regularização ocorrerá assim que tivermos a negociação do Banrisul concluída.”

O que diz o Gamp

Em nota, o Gamp informa que o serviço de anestesia no HU não foi paralisado. “Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados normalmente, assim como os casos urgentes foram e continuarão sendo atendidos. Os profissionais aguardam o pagamento referente a três meses de atraso, dois deles de responsabilidade da última gestão e que já estão sendo negociados com a Prefeitura Municipal. Em relação à nota emitida sob a responsabilidade do Gamp, esta também será paga assim que for feito o repasse de recursos, por parte da Prefeitura. O Gamp e a direção do HU estão à disposição dos anestesistas para quaisquer esclarecimentos e trabalhando intensivamente para resolver essa situação junto ao Governo Municipal. Como Organização Social de Gestão em Saúde Pública, segue, por lei, modelo de gerenciamento que depende exclusivamente de recursos repassados pela administração municipal.”

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura esclarece que o HNSG é uma instituição privada. “A Prefeitura apenas compra serviços. O município de Canoas vai repassar para o Hospital Nossa Senhora das Graças os recursos dos serviços que foram comprovadamente prestados no período. O valor do repasse vai depender da produtividade do HNSG no período.” Sobre o HU, a informação passada pela Prefeitura é de que foi realizado, na quinta, 9, pagamento para o Gamp, no valor de cerca de R$ 3,4 milhões. “Dois anestesistas estão trabalhando e a partir de sábado a equipe contará com mais três profissionais totalizando cinco”, afirma a Prefeitura, em nota.