Médicos rotineiros do HNSG reivindicam pagamentos em atraso

Os médicos rotineiros do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) reivindicam o pagamento de valores que superam oito meses de atraso. Eles ainda pedem a readequação da carga horária e volume de atendimento, bem como migração de contrato de Pessoa Jurídica para regime CLT. O superintendente interino do HNSG, Francisco Valmor Marques de Ávila, garantiu, na manhã desta quarta-feira, 22, ao Sindicato Médico do RS (Simers) que atenderá as demandas dos profissionais.

De acordo com o Simers, em fevereiro, a administração havia se comprometido a contratar mais dois profissionais para a área até 13 de março, mas até o momento ninguém foi contratado. O representante do hospital promete que medidas serão implementadas no início do mês de abril para atender as reivindicações dos rotineiros. O superintendente ainda afirmou que verificará os valores em atraso para negociar os pagamentos. Segundo Ávila, o HNSG possui dívida de R$ 100 milhões.

Crise

Após o anúncio de que a prefeitura de Canoas não participará mais da gestão do HNSG, o Simers alerta para a crise gerencial da instituição: “Para o Sindicato, a gestão municipal não pode omitir-se diante da situação vivenciada pelo hospital, que pode comprometer os mais de 500 atendimentos realizados por dia. A instabilidade na administração da mantenedora Associação Beneficente de Canoas (ABC) atingiu limites insuportáveis nos últimos meses.”