Meio Ambiente conscientiza sobre o descarte correto de resíduos

Quem passou pela Praça da Emancipação na tarde de segunda-feira, 5, viu uma série de resíduos sólidos sobre uma mesa, embalados separadamente e etiquetados. Todos têm preço: o quilo do isopor vale R$ 1,50; da lata de alumínio, R$ 3,30. O quilo das embalagens Tetra Pak vale R$ 0,33 e do jornal, R$ 0,30. Esses são os valores pagos às cooperativas pelos resíduos que são recicláveis. O lixo seco que é recolhido na coleta seletiva é encaminhado para as cinco cooperativas de Canoas, onde hoje trabalham 136 pessoas.

“Para a maioria das pessoas é lixo, para nós é a matéria-prima do nosso trabalho. É importante as pessoas terem dois lixos em casa, um para resíduos orgânicos e outro para secos. O resto é conosco, nós separamos os resíduos do lixo seco que chegam pela coleta seletiva. Além de ajudar o meio ambiente, isso garante o sustento de várias famílias”, destaca a cooperada Ana Cláudia Silveira Rosa, da Cooperativa de Trabalho Amigas e Amigos Solidários (Cooarlas).

Também estiveram na Praça da Emancipação representantes da Coopertec, que recolhe o lixo eletrônico e providencia o descarte adequado, sem custos à população. “É fundamental dar o destino correto aos resíduos eletroeletrônicos, porque além de serem extremamente prejudiciais ao meio ambiente, demoram para decompor na natureza e oferecem risco de contaminação”, alerta o presidente da Coopertec, José Crispim Soares.

Entre os resíduos que podem ser destinados à Coopertec, estão todo o tipo de equipamentos de informática, fios e cabos, baterias, geladeiras, freezer, liquidificador, televisões e controle remoto.

O que descartar na coleta seletiva

Plásticos em geral: copos, garrafas, sacos/sacolas, embalagens pet (refrigerantes, óleo, vinagre), canos e tubos de pvc e embalagens de produtos de limpeza.

Papel e papelão: jornais e revistas, folhas de caderno, aparas de papel, cartolinas e papel cartão, rascunhos. Importante: não amasse nem molhe os papéis.

Vidros: embalagens de vidro em geral (garrafas, copos, frascos de remédios vazios). Lembre-se de embrulhar bem os vidros quebrados para evitar acidentes.

Metais, alumínio e aço: panelas, torneiras, latas de refrigerante, cerveja (livres de resíduos contaminantes e tóxicos), ferragens, chapas, cobre, embalagem de marmitex (sem resíduos orgânicos) e enlatados.

Sucatas: de ferro, cobre e arame.

Embalagens de Tetra Pack: embalagens de suco, leite e iogurte.

Óleo de cozinha: devidamente acondicionado em garrafas pet, bem fechadas.

Embalagens de isopor: sem resíduos orgânicos (bandejas de carne e frios).

Coleta de lixo eletrônico

Monitor

Impressora

Scanner

CPU

Mouse

Teclado

Pen Drive

Fones

Microfone

Webcan

Caixa de som

Cabos de rede

Cabos de conexões

Fios

Carregadores de celulares

Cabos de USB de dados

Aparelhos celulares

Baterias de celulares

Notebooks e netbooks

Tablet

Centrais telefônicas

Sistema de alarmes

TVs de todos os modelos

Refrigeradores

Freezer

Microondas

Forno elétrico

Máquina de lavar

Cafeteira

Liquidificador

Batedeira

Aparelho de som

Controle remoto

Aparelhos eletrônicos antigos

Aquecedor

Torradeira

Ventilador

Circulador de ar

Vídeo cassete

Baterias de veículos