Mês da Pessoa Idosa é comemorado em Canoas

O Mês da Pessoa Idosa em Canoas tem diversas atrações programadas, como caminhada, seminário, baile, competições esportivas, cinema e gincana, voltadas aos idosos de Canoas. O tema deste ano é “Envelhecer com dignidade é um direito”. As ações são realizadas pela Diretoria do Idoso da Prefeitura de Canoas

A diretoria age na promoção, prevenção e proteção do idoso, por esse motivo, o tema da dignidade é importante pauta a ser discutida no mês dedicado a eles. A abertura do Mês da Pessoa Idosa teve início na segunda-feira, 2, às 14 horas, com uma caminhada pelo Centro de Canoas. Na quarta-feira, 4, ocorre o esperado Baile do Mês do Idoso, na Associação dos Servidores Municipais de Canoas, às 14 horas. A festividade vai reunir 29 grupos de convivência, cadastrados pela Prefeitura, para confraternização.

Na segunda-feira, 16, será realizado debate sobre prevenção à violência contra a pessoa idosa, através de um fórum, no Auditório Sady Schwitz, na sede da Prefeitura municipal.

Confira a programação completa:

2/10 às 14 horas

Caminhada de abertura do Mês da Pessoa idosa

Local: Partida na frente do Conjunto Comercial – Rua XV de Janeiro, 481 – Centro

3/10 às 17h15

Grande Expediente alusivo à criação do “Dia Da Conscientização Da Violência Contra a Pessoa Idosa”

Local: Câmara de Vereadores – Rua Ipiranga, 123 – Centro

4/10 às 14 horas

Baile do Mês do Idoso

Local: ASMC – R. Nerci Pereira Flôres, 81 – Harmonia

JIIDOS – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Das 8 às 16 horas

09/10 Câmbio

10/10 Basquete Relógio

11/10 Handebol por zona

Local: Centro Olímpico Municipal

Rua Araguaia, 1151 – Igara

11/10 às 14 horas

Sensibilização em respeito ao uso das vagas preferenciais da pessoa idosa e com deficiência

Local: Canoas Shopping – Av. Guilherme Schell, 6750 – Centro

13/10 | Das 14 às 17 horas

Cinema e dança para a Terceira Idade

Local: Villa Mimosa – Av. Guilherme Schell, 6270 – Centro

16/10 | das 9 às 17 horas

IV Fórum Metropolitano de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa

Local: Auditório Sady Shiwitz – Prefeitura Municipal – Rua XV de Janeiro, 11 – Centro

JIIDOS – SMEL

Das 8 às 18 horas

19/10 Bocha em duplas

20/10 Jogos recreativos

Local: Parque Municipal Getúlio Vargas

Rua Dona Rafaela, 700 – Mal. Rondon

Gincana da Terceira Idade – Secretaria Municipal da Saúde

25/10 Quadrante Noroeste

27/10 Quadrante Sudeste