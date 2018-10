Milton Gonçalves Marques recebe o Prêmio João Palma da Silva

A Câmara Municipal promoveu a entrega do Prêmio Tradicionalista João Palma da Silva 2018, na noite desta terça-feira, 18, durante sessão ordinária realizada no Parque Eduardo Gomes, dentro da programação da 26ª Semana Farroupilha de Canoas. O homenageado desta edição foi o tradicionalista Milton Gonçalves Marques, conhecido como Tio Ito Marques.

Um dos precursores da implantação do jogo de truco cego na 12ª Região Tradicionalista (12ª RT), ministrando a escolinha de truco em várias entidades, Marques nasceu em Alegrete no dia 31 de janeiro de 1937. Na cidade natal, iniciou a sua participação no Movimento Tradicionalista Gaúcho. Mudou-se para Canoas, em 1958, intensificando no município o trabalho voltado à cultura e tradições gaúchas. Foi um dos fundadores do DTG Estância Gaúcha, que deu origem mais tarde ao CTG Estância Gaúcha, e diretor de Truco da 12ª RT, de 1995 a 1999 e de 2002 a 2003. Atualmente, é membro do Conselho de Ética da 12ª RT.

O prêmio foi entregue pelo presidente da Câmara, vereador Alexandre Gonçalves (PPS), juntamente com o chefe adjunto do Gabinete do Prefeito, Guido Bamberg, e do secretário municipal da Cultura e do Turismo, Mauri Grando. “Agradeço a deferência dada pelos vereadores e também à legião de truqueiros”, afirmou o homenageado.

Na abertura da sessão, o vereador Cezar Mossini (MDB) falou em nome da Presidência do Legislativo. Também se manifestaram os vereadores Dario da Silveira (PDT) e Emilio Neto (PT). Os parlamentares destacaram, em suas falas, a importância do tradicionalismo para preservar e transmitir às futuras gerações a cultura e os costumes gaúchos.

Representando o Executivo, Guido Bamberg ressaltou que serão atendidos os pleitos das entidades tradicionalistas do município, como a cancha coberta.