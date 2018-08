Missionárias comemoram 50 anos de consagração

No dia 25 de agosto, três Missionárias Servas do Espírito Santo (MSSpS) que atuam em Canoas completam 50 anos de consagração religiosa. Além da diretora do Colégio Espírito Santo, Irmã Maria Sônia Muller, a Irmã Marta Maria Arnold e a Irmã Zinilda Maria Zeni celebram o Jubileu de Ouro em uma Missa em Ação de Graças na Paróquia Nossa Senhora das Graças, às 18h30. Conheça um pouco mais da história delas:

Irmã Maria Sônia Muller, 73 anos

Nascida no município de Três de Maio, morou por muito tempo em Três Passos. Professora desde os 18 anos, decidiu ser Missionária Serva do Espírito Santo aos 20 anos, iniciando a formação religiosa em Ponta Grossa, no Paraná. Formada em Pedagogia com Administração Escolar pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, também cursou Filosofia e Teologia pela Universidade Católica de Nossa Senhora de Assunção, em São Paulo, e especialização em Gestão Escolar pela PUC, Porto Alegre. Atuou em escolas de Ponta Grossa e de Medianeira (Paraná). Trabalhou na Assessoria Missionária da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e, por seis anos, desempenhou a função de provincial da Província Brasil Sul das MSSpS. Na Itália e na Holanda, acompanhou grupos de formação das Missionárias Servas do Espírito Santo. Ao retornar ao Brasil, atuou por um ano em uma escola de Cascavel, no Paraná, e desde 2004 é diretora do Colégio Espírito Santo.

Irmã Marta Maria Arnold, 77 anos

Nasceu no Vale Suíço, em São Vendelino. Quando estava com 17 anos, sentiu o chamado para ser Missionária Serva do Espírito Santo. Na época, morava em Piedade, hoje município de Bom Princípio. Ao final da formação religiosa em Ponta Grossa, foi designada para o Chile, antes de fazer os votos perpétuos. Atuou em uma escola no município gaúcho de Humaitá e, depois, na formação do noviciado. Fez pós-graduação em Espiritualidade em Roma, na Itália, onde atuou na formação permanente internacional das Missionárias Servas do Espírito Santo. Quando retornou ao Brasil, assumiu a direção da Província Brasil Sul das MSSpS por seis anos. Na sequência, foi coordenadora da comunidade das Irmãs em Canoas. Voltou a Roma para ajudar na formação permanente internacional e, ao regressar ao Brasil, trabalhou em retiros de espiritualidade e grupos de missionários leigos. Hoje colabora no Centro Educacional Madre Josefa, no bairro Fátima, em Canoas.

Irmã Zinilda Maria Zeni, 76 anos

Natural de Três Passos, já aos 10 anos expressou o desejo de ser uma Missionária Serva do Espírito Santo. Com 15 anos, foi estudar e trabalhar no Colégio Espírito Santo, das MSSpS, em Três Passos. Começou a preparação para a vida religiosa missionária aos 23 anos no convento de Ponta Grossa. Em 1968, quando professou os primeiros votos, foi enviada para atuar como missionária no Chile. Ali lecionou no colégio das MSSpS da cidade de La Ligua e no colégio dos Padres dos Missionários do Verbo Divino, em Santiago. Alfabetizou 80 alunos chilenos. Ao retornar ao Brasil, em 1972, continuou lecionando nos colégios das MSSpS em Ponta Grossa, Medianeira, Canoas, Cascavel e Mundo Novo (Mato Grosso). Era professora das disciplinas de Moral e Cívica e de Ensino Religioso para alunos do Ensino Médio, e de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. Hoje está em no Colégio Espírito Santo, lançando as sementes da palavra de Deus, de vida e de esperança.