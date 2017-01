Moradores do Igara se mobilizam contra cessão de terreno

Moradores do Igara e arreadores se mobilizam em contrariedade a uma cessão de terreno ao Grêmio São Cristóvão, em área verde localizada no residencial dos jardins. O contrato foi firmado durante a administração anterior, gerando insatisfação em meio à comunidade.

Madalena Behenck, uma das moradoras do local, informa que, nesta semana, uma petição foi encaminhada ao gabinete do atual prefeito, Luiz Carlos Busato (PTB). Junto ao documento, ainda foram anexadas mais de 300 assinaturas pedindo a revisão do contrato com a entidade esportiva.

“Não estamos contra o Grêmio, mas queremos que aquela área seja de uso da comunidade e não de uma instituição privada”, afirma Madalena. Ela ainda ressalta que os moradores nunca foram consultados sobre a caso. “A última administração não se reuniu nenhuma vez com os moradores do bairro para explicar a situação”, conclui.

Em nota, a administração anterior havia informado, através da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, que “a cedência da área é baseada na Lei Municipal 5269/2008 e suas alterações, e regulamentada pelo Decreto 397/2015. Vale ressaltar que as obras são investimentos realizados pelo Programa Bairro Melhor. Quanto à consulta, todo o processo é por Edital Público aberto a todas as entidades sem fins lucrativos com sede em Canoas. A área é pública, o equipamento a ser instalado, os recursos utilizados são públicos e o acesso e utilização dos equipamentos de acordo com o descrito no Termo de Autorização de uso.”

O que diz a prefeitura

Também em nota, a atual administração informa que pretende reavaliar a situação. “Embora tenhamos tomado conhecimento deste fato de maneira informal, e ainda que a cedência da área esteja amparada pela legislação, estamos abertos para receber tanto a comunidade quanto o Grêmio para dialogarmos até chegarmos a um consenso. O importante é que se encontre uma solução boa para ambos os lados”, disse o secretário de Relações Institucionais, Airton Souza.