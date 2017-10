Morreu na noite de quinta-feira, 12, no Hospital de Pronto Socorro de Canoas, Terezinha Maria Farias. Aos 70 anos, Teresinha era reconhecida na cidade por sua atuação como líder comunitária, com foco na assistência social. Ela também fazia parte do grupo de apoio ao Instituto Pestalozzi.

O Velório ocorre na capela 9 do Cemitério Parque São Vicente, a partir das 16h30min. O sepultamento será no sábado, às 10 horas.