Morre a irmã Maria Hiltgardis

Faleceu na tarde desta quarta-feira, 25, aos 101 anos de idade, a irmã Maria Hiltgardis, ex-diretora do Colégio Maria Auxiliadora. O velório será aberto ao público e terá início às 8 horas da próxima quinta-feira, 26, na capela do Colégio Maria Auxiliadora. Às 14 horas será celebrada uma missa, seguida pelo sepultamento.

Com o nome de batismo Magdalena Spielhoff, Hiltgardis nasceu em Essen/Ruhr na Alemanha, no dia 23 de julho de 1915. Entrou na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, sob condição de vir para o Brasil como Missionária Voluntária.

Concluiu o 2º grau nas Cônegas de Santo Agostino em Essen. Naquela época já tinha piscina / natação para as alunas e um pequeno observatório astronômico. Escola bem conceituada. No Brasil, cursou Teologia na PUC em Porto Alegre e Orientação Educacional na Unisinos / São Leopoldo. Atuou sempre como professora com grande dedicação ao ensino das Artes Plásticas.

Foi diretora do Colégio Maria.Auxiliadora e Superiora Provincial da Província Nossa Senhora Aparecida. Além disso, atuou com um grupo de professores aposentados em prol do Ensino Religioso nas Escolas Públicas de Canoas.