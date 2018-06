Morre a Irmã Silesiana, conhecida professora do CES

O Colégio Espírito Santo informou, nesta segunda-feira, 25, o falecimento da Irmã Silesiana Dias de Carvalho, aos 82 anos. O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério do Convento Espírito Santo, em Ponta Grossa, Paraná.

Conhecida como “a professora de datilografia”, Irmã Silesiana ensinou muitos alunos a usar máquinas de escrever. Ao todo, foram 18 anos atuando no CES, onde também deu aulas de Ensino Religioso para algumas turmas. Ela trabalhou no Clube de Mães do CES e acompanhava a antiga Banda Marcial em apresentações fora do colégio. Nos últimos anos, ela auxiliava na monitoria dos recreios da Educação Infantil. Durante sua passagem no CES, ela comemorou o Jubileu de Ouro pelos 50 anos de vida consagrada a Deus.

Bondosa com os alunos, era muito estimada por estudantes, professores e funcionários. Silenciosa, era uma mulher de fé e de oração, que ajudava a quem pedia. Muito dedicada, visitava famílias sendo uma presença do CES no meio de todos.