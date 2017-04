Morre José Alvarez Rocha, ex-presidente da Uamca

Faleceu no dia 20 de abril o líder comunitário José Alvarez Rocha, ex-presidente da União das Associações de Moradores de Canoas (Uamca). Nascido em Estrela, foi em Canoas que se firmou como referência na luta comunitária. Além da Uamca, se envolveu com as gestões do Conselho Comunitário do bairro Niterói (Concoban) e do Lions Club Niterói. Sua atuação atingiu também nível estadual, quando foi vice-presidente da Federação Gaúcha das Associações de Moradores do Estado do Rio Grande do Sul (Fegam). Atuou também em diversos conselhos canoenses, sempre se dedicando ao máximo pelas causas que defendia.

Formado em psicologia pela Ulbra, Rocha atuou na área nos últimos anos e deixa saudades não apenas em sua família e em seus amigos, mas também em inúmeros pacientes que encontraram apoio em seu consultório. No meio da luta comunitária canoense, sempre será lembrado como um exemplo a ser seguido.