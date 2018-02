Morre José Fontes, um dos pioneiros da cultura e da imprensa canoense

Morreu, na última quarta-feira, 7, José Fontes. Importante figura canoense, José era respeitado na cidade por suas contribuições em diversas áreas, atuando com destaque na imprensa e na cultura local. O velório ocorre na Capela 6 do Cemitério São Vicente e o sepultamento será as 11 horas, no mesmo local.

Em sua carreira, José Fontes editou, em 1956, o Boletim Informativo, e logo mais, em 1958, lançou o Gazeta de Notícias. Também editou o Fato Ilustrado, Revista Interclubes, Jornal de Canoas, entre outros. Atuou como co-editor do Jornal da Cidade, junto ao seu filho, Julio Fontes, e foi colunista do jornal Timoneiro.