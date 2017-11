Morreu, na segunda-feira, 13, Júlia Fontes. Ela era esposa do fundador do Jornal da Cidade, José Fontes, e mãe do jornalista Júlio Fontes, atual proprietário do segundo mais antigo jornal de Canoas.

Júlia será velada na capela 7 do cemitério São Vicente, a partir da meia noite e meia.