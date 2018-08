Morre o irmão Norberto Luiz Nesello

Morreu, nesta sexta-feira, 3 de agosto, o irmão Norberto Luiz Nesello. O velório acontecerá a partir das 11h na Capela São José – Universidade La Salle. Às 15 horas acontecerá a Missa de Corpo Presente, também na Capela São José. Após a Missa, o sepultamento será no Cemitério São Vicente, de Canoas – RS.

Norberto Luiz Nesello nasceu no município gaúcho de Marcelino Ramos em 28 de outubro de 1928. Mudou-se para Canoas em 1942. Ir. Era graduado em Língua Portuguesa, Pós-graduado em Literatura e Mestrado em Teologia Sistemática. Durante 58 anos lecionou na Rede La Salle – Colégio La Salle Canoas e Centro Universitário La Salle, onde atuou até 2007.

Em 2008 recebeu a medalha Educador Emérito do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2017 recebeu a Medalha Pinto Bandeira, honraria máxima concedida pelo município de Canoas a personalidades que contribuíram significativamente com o desenvolvimento local.