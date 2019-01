Morre o jornalista Edson Santos

Morreu, na última quarta-feira, 2 de janeiro, o jornalista e radialista Edson Santos. O velório ocorreu no cemitério São Vicente, em Canoas. Edson era servidor público concursado em Esteio e apresentava um programa na rádio Jornal Destaque em Esteio. Foi proprietário do jornal de Expresso de Niterói em Canoas, e atuou no Jornal Expresso do Esporte. Também teve passagens pelo jornal Correio de Notícias de Canoas e pelo Jornal da Cidade de Canoas. Era casado com a professora do município de Canoas, Cerani Vieira, tinha três filhas e três netas.

Edson Lutava contra câncer no pulmão há dois anos. Familiares e amigos deixaram mensagens nas redes sociais: “Descanse em paz, meu amigo, somos testemunhas da sua valentia e generosidade. Deixará saudades e boas lembranças pela pessoa maravilhosa que é”.