Morre o líder espiritual Nelson Gomes Fagundes

Morreu, aos 95 anos, no último dia 23, o líder espiritual e ex-funcionário do Frigosul, Nelson Gomes Fernandes. Reconhecido como uma das principais lideranças da Umbanda em Canoas, ele dirigia a Casa Espírita Pai José de Aruanda, na Rua Ana Neri, 928. “Foi muito lamentável sua morte. Para nós do Timoneiro ele era um grande incentivador, colaborador e distribuidor do jornal no bairro Rio Branco”, declarou o diretor do jornal, Jorge Uequed. Para o líder da Terreira Vó Maria, Darci Silveira, “o Nelson era um exemplo de dignidade, dedicação, amor aos semelhantes e respeito à fé religiosa. Ele ajudou muito no desenvolvimento e na qualidade de vida de Canoas”. Já para Volnei José Oliveira, atual presidente da terreira Pai José de Aruanda, “Seu Nelson era pai, guia, exemplo de vida. Sua presença alegrava a todos. Deixa uma história de vida brilhante”.