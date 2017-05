O líder comunitário Valdir Dall`Agnol morreu nesta segunda-feira, 15. Com 77 anos, ele lutava contra um câncer. O velório ocorre até as 17 horas na capela 9 do Cemitério Parque São Vicente.

Valdir era reconhecido por sua atuação comunitária, fortemente ligada a área de educação e cultura. Foi secretário de Educação de Canoas, vereador e um dos líderes da União das Associações de Moradores de Canoas (UAMCA).