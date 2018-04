Morreu, neste sábado, 14, Olinto Pietro da Rosa, presidente da Associação Espirita Marina Longoni e diretor da indústria de máquinas Canoas. O velório ocorre no cemitério São Vicente, no domingo, 15, a partir das 6 horas. O enterro será no mesmo local, às 14 horas.

Conhecido como “seu Olinto”, era dedicado a vida religiosa e participava de diversas instituições espíritas do município.