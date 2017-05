Morreu na última quarta-feira, 17, o jornalista Xico Júnior

Morreu na última quarta-feira, 17, o jornalista, cronista, radialista, historiador, acervista e escritor Xico Júnior. Ele foi sepultado na quinta-feira, 18.

Francisco Antonio Pagot era natural de Garibaldi-RS. Atuou nos jornais O Timoneiro, Jornal de Canoas, Revista Interclubes Gente, Jornal Radar, Fato Ilustrado, Rádio Clube Canoas e Rádio Real, além da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Canoas (1º assessor) e Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal.

Xico Júnior atuava no jornalismo desde 1966. Como escritor publicou sete livros, com o objetivo de resgatar a história, contando fatos de repercussão nacional e internacional.Em seu Blog, Xico dava destaque para sua busca por exclusividade de entrevistas. “O jornalista Xico Júnior jamais aceitou participar de entrevistas coletivas, se torna de um valor e de uma importância especial exatamente por buscar sempre a informação com exclusividade”.

Xico fica marcado na comunidade como um divulgador dos “temos áureos” da cidade. Em uma homenagem recebida pelo jornalista e divulgada em seu blog, isso fica claro: “O Cronista Social Xico Júnior presenciou, testemunhou, promoveu e registrou o período mais ativo, mais borbulhante e mais glamouroso da vida social de Canoas, quando políticos empresários e socialites faziam questão de participar, de estar presentes aos eventos sociais”.