Mossini recebe apoios em pré-candidatura

A pré-candidatura do vereador Mossini (PMDB) a deputado estadual recebeu a adesão, na manhã de quarta-feira, 21, do presidente da Associação Beneficente Educadora Vó Maria, José Mauro Dos Santos, e de Osmar Cavalheiro, evangelista da Assembleia de Deus e pessoa com larga experiência política e que conseguiu expressiva votação para vereador em pleito recente, com forte presença no setor público há mais de 20 anos. “Agradeço a esses dois reconhecidos líderes políticos da nossa cidade pela confiança e parceria. Tenho certeza de que com esse reforço de peso avançaremos com mais vigor, pois um grande projeto requer a participação de grandes parceiros”, destacou Mossini.