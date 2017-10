Movimentos culturais reivindicam mais diálogo com a Prefeitura

Em Canoas, grupos setoriais que desempenham diversas atividades na cidade assinaram um manifesto alegando falta de diálogo com a Prefeitura. O jornal O Timoneiro ouviu as duas partes sobre a situação, que atualmente configura um impasse.

Manifesto

Com a frase: “Quando a cultura ganha, quem ganha é a cidade!”, o grupo engloba colegiados de Dança, Cultura Afro e Indígena, Música, Teatro e Circo, Artes Visuais, Tradição e Folclore e Carnaval. No documento, as entidades afirmam que “a falta de diálogo propositivo com os Colegiados tem prejudicado as representações sociais”. De acordo com Raquel Durigon, representante do colegiado de Teatro e Circo, a maior reivindicação do momento é pela regularização do Conselho de Cultura, formado em dezembro de 2016. “O Jairo Jorge não assinou a homologação do documento no final de seu governo e até agora a atual gestão também não o fez. É uma forma de deslegitimar o conselho”, afirma. Raquel visitou a redação de O Timoneiro na última segunda-feira, 9, junto à Nelly Debastiani, do Colegiado de Artes Visuais e Cristina pereira, do Colegiado de Dança.

Reivindicações

Além do impasse relacionado ao Conselho, outros problemas são apontados. Os grupos reclamam sobre a falta de publicação dos editais de fomento a cultura (previstos em lei), bem como, de recursos para manutenção das atividades nos equipamentos culturais. “Tempos difíceis têm justificado ações despreparadas por parte da gestão pública em Canoas que parece ignorar sua rica e eclética produção”, afirma o texto.

O que diz a Prefeitura

Em nota a Secretaria da Cultura e do Turismo de Canoas esclarece: “A homologação do Conselho de Cultura, montado em dezembro de 2016, não ocorreu, pois o processo de sua composição não atendeu aos princípios legais de transparência. Parecer da Procuradoria-Geral do Município apontou inconstâncias e falhas no trâmite anterior, em inconformidade à luz da legislação. A secretaria convocou membros dos colegiados de cultura da cidade e, democraticamente, optou-se pela realização de um novo pleito, desta vez, dentro das exigências. Neste momento, a PGM e a SMCT estão fazendo ajustes finais para orientar o novo chamamento e novas eleições. A estimativa é de que, ainda neste mês, a data da nova eleição seja marcada. Os equipamentos de Cultura do município têm apresentado vasta programação cultural, vide agenda divulgada periodicamente nos meios de comunicação.

Quanto ao aproveitamento dos mesmos, a realidade mostra a diversidade de eventos recebidos. Muitas vezes, com mais de uma ação em paralelo. Desde janeiro, diversos artistas tiveram a possibilidade de participar de eventos promovidos pelo Executivo Municipal, especialmente os canoenses. A prova disso é a criação do Banco de Artistas, que visa dar visibilidade aos mais diversos atores culturais da cidade.