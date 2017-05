MP entra com ação judicial contra Prefeitura e Gamp por problemas na Saúde

O Timoneiro tem destacado, em suas últimas edições impressas, a situação da Saúde de Canoas através de denúncias feitas pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (SIMERS). Após o relato da entidade ao MP, a promotoria da Infância e Juventude de Canoas ingressou, na sexta-feira, 28 de abril, com ação civil pública na Justiça contra o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp) e a prefeitura de Canoas, em função da desassistência existente no Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) e Hospital Universitário (HU). De acordo com o Simers a medida judicial, que tramita em segredo de justiça, visa, em caráter de urgência, que os gestores assegurem condições para o atendimento à população.

Em nota, o Simers ainda questiona a atuação da atual gestão municipal: “a prefeitura municipal, responsável pela contratação e fiscalização do atual gestor, não tomou as providências necessárias para garantir a assistência da comunidade canoense”. A prefeitura cobrou o Gamp, na última semana, sobre as falhas no atendimento.

Relembre

Desde 1º de dezembro do ano passado, o Gamp é responsável por cinco unidades de saúde: HPSC e HU, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Caçapava e Rio Branco e nos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs) Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos.