Mulheres canoenses terão treinos gratuitos de defesa pessoal em março

No mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Federação Sul Americana de Krav Maga (FSAKM) vai realizar, em todo o Brasil, treinamentos gratuitos da defesa pessoal israelense, especialmente voltados para mulheres praticantes ou não dessa modalidade. A ideia é sensibilizar a mulher sobre a importância do combate à violência e mostrar que ela pode ser parte ativa da prevenção desse tipo de problema, crescente no Brasil.

Os treinamentos da Federação Sul Americana de Krav Maga serão destinados às mulheres maiores de 14 anos, independentemente de preparo físico ou de habilidade para artes marciais ou esportes.

Para este ano, a Federação espera mais de 10 mil mulheres em mais de 90 pontos de treinamento em todo o país.

Porto Alegre

Petrópolis -11/03 – 14 horas thiagodellapase@kravmaga.com.br

Bom Fim – 11/03 – 9 e 15 horas infors@kravmaga.com.br

Canoas – 11/03 – 15 horas fabiorodrigues@kravmaga.com.br

São Leopoldo – 11/03 – 9 e 14 horas

sergiorodrigues@kravmaga.com.br

Grão Mestre Kobi explica que, com a violência crescente nas ruas ou mesmo dentro de casa, as mulheres precisam estar preparadas para se proteger e para proteger seus filhos. “O treinamento de Krav Maga dá a essa mulher a condição psicológica e física para que ela vença o medo e seja ativa no combate à violência, nem que seja por meio da denuncia”, afirma Grão Mestre Kobi.

Para obter mais informações sobre as novas turmas e agendar uma aula gratuita, acesse: www.kravmaga.com.br