Multiplan apresenta projeto do novo shopping em reunião no Sindilojas

O Sindilojas Canoas realizou, na manhã da última terça-feira, 18 de julho, uma café da manhã empresarial em sua sede, na Rua Gonçalves Dias, 67. O evento, que marcou o início das comemorações referentes ao Dia do Comerciante, teve a participação de representantes da Multiplan, empresa que gerencia a instalação do novo shopping da cidade, o Parkshopping Canoas.

Denério Neumann, presidente do Sindilojas, acredita que a chegada do novo empreendimento é benéfica para os empresários. “Isso é muito bom nesse momento de crise. É algo muito novo e avançado em termos de Shopping Center. Aqueles que entrarem neste projeto certamente irão colher os frutos.”, avalia. Para Denério, o shopping atrairá público não só de Canoas, como de toda a região.

Projeto

“Convidamos toda a população de Canoas e região Metropolitana para conhecer esse novo empreendimento”, diz Leonardo Rangel, diretor Comercial da Multiplan e responsável pela apresentação do projeto do novo shopping aos presentes no evento. Ele afirma que a obra já está chegando na fase final de construção, e que no dia 3 de agosto será a entrega oficial das chaves para todos os proprietários de lojas, que poderão iniciar suas obras. A inauguração e abertura ao público ocorre no dia 9 de novembro. “Temos a convicção de que vai encantar a população, vai trazer uma nova classe em termos de concepção de empreendimentos em Shopping Center”, destaca.

Planejamento

Leonardo conta que a Multiplan tem uma área de desenvolvimento de novos negócios que analisa a possibilidade de empreendimentos em todo o Brasil. Ele afirma que existiam diversos projetos em análise, mas que nenhum deles encontrava uma taxa de oportunidade tão valiosa quanto o de Canoas. “A gente entende que aqui é uma das poucas áreas do Brasil em que ainda não há uma oferta de shopping de grande porte para um número populacional tão significante.” São aproximadamente 3 mil empregos diretos criados pelo novo empreendimento. “Estamos investindo aproximadamente R$ 450 milhões e acreditamos que ainda devam ter perto de R$ 200 milhões investidos pelos lojistas”, explica o diretor.

Segurança

Outro ponto importante na chegada do novo shopping à cidade é a Segurança Pública, já que a região terá movimentação em grande escala. Para o Tenente Coronel Valdeci Antunes dos Santos, comandante do 15° BPM em Canoas, que estava presente no evento, essa é a principal preocupação. “Isso tem sido citado e reforçado desde os primeiros contatos que nós tivemos com o pessoal da Multiplan. Na Segurança Pública eles têm feito ações concretas que nos demonstram esse cuidado”, diz Valdeci.

Investimento

O comandante do 15° BPM conta que a instituição apresentou um pedido à Multiplan para aquisição de 3 motocicletas Yamaha XT 660R. “Esse pedido prontamente foi acolhido. Então deveremos ter em breve circulando nas ruas de Canoas esse novo material. É um diferencial de Segurança Pública”, explica Antunes. Além disso, a Multiplan iniciará um projeto para fazer a fundação do alojamento que será construído junto à 1ª CIA no bairro Mathias Velho. “Quem ganha é a comunidade de Canoas”, avalia.