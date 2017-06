Música como terapia para ajudar as pessoas

A música é uma linguagem de comunicação universal que faz parte do cotidiano das pessoas. Ela exerce influência no comportamento humano e provoca diversas sensações em nosso corpo e mente. Baseado no reconhecimento do poder terapêutico que a música exerce nas pessoas surgiu a musicoterapia.

“A musicoterapia é uma maneira de utilizar sons, cantos e instrumentos musicais para promover a saúde e trabalhar uma dificuldade que pode ser física, mental ou emocional do paciente,” salienta o musicoterapeuta, Hélio Marcon dos Santos.

Essa forma de terapia não é alternativa como muitas pessoas acreditam, mas uma intervenção não-verbal, que tem como objetivo analisar o comportamento sonoro de cada paciente. O terapeuta utiliza a música e seus elementos como os sons, os ritmos, as melodias e harmonia como um processo do tratamento. “Os objetivos desta terapia são estruturados de acordo com a forma rítmica de cada pessoa,” diz Santos.

A música fala diretamente com nossas emoções, motivações e afetividade e contribui até mesmo para a socialização. O tratamento por meio da musicoterapia auxilia o paciente a melhorar a comunicação, a qualidade de vida além de resolver problemas emocionais, hiperatividade, ansiedade, depressão entre outros.

Tratamento

Os atendimentos de musicoterapia podem ser individuais ou em grupos e possuem duração de até uma hora. As sessões variam de acordo com os objetivos propostos para cada paciente. O tratamento pode beneficiar crianças, adolescentes e adultos.

A música traz diversos benefícios para a vida das pessoas, mas, apenas com o tratamento um profissional graduado na área, que o tratamento por meio da musicoterapia trará benefícios para o paciente.