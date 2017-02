Mutirão de odontologia atende 240 pessoas no Centro

Uma equipe de 20 profissionais, entre cirurgiões dentistas, especialistas em endodontia, cirurgia buco facial, técnicos em saúde bucal, auxiliares de saúde bucal e atendentes de guichê esteve mobilizada na primeira fase do mutirão de odontologia, promovido pela Secretaria de Saúde, na quinta feira, 2, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Entre cirurgias e tratamentos de canal, foram realizados 240 atendimentos com horários agendados previamente. Também foram distribuídos materiais educativos, gibis para as crianças, além de 1 mil escovas entregues à população.

“O diagnóstico inicial mostrou uma enorme demanda reprimida em diferentes especialidades. Estamos a partir de hoje resolvendo as consultas odontológicas num total de 2,3 mil para, em breve, resolver as filas em consultas, exames e cirurgias”, declarou o prefeito Luiz Carlos Busato (PTB).

A secretária Municipal da Saúde, Rosa Groenwald, destacou a prioridade na qualidade do atendimento à população. “Ninguém precisou ficar numa fila esperando por ficha. O paciente veio com hora marcada e teve seu problema resolvido, com o remédio prescrito ou com nova consulta agendada”, acrescentou. O mutirão é a primeira de uma série de ações com o objetivo de zerar as demandas reprimidas.

Morador do bairro Mathias Velho, Valmir Oliveira esteve no CEO acompanhado de sua esposa, Luciana, para fazer uma extração. “Há dois anos que aguardávamos. Meu marido tinha muita dor. Ter o atendimento sem fila atenuou”, disse ela.

A coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas, Viviane Goldoni, destaca a importância da prevenção nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). “O dentista está capacitado para passar as informações necessárias ao paciente. É importante não esperar pelas primeiras dores para procurar o serviço. O tratamento de canal é uma cárie que não tem mais como ser restaurada”, disse Viviane.

O município de Canoas possui atendimento odontológico nas suas 28 UBSs.