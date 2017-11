Mutirão promove 738 cirurgias eletivas até o final do ano

Um mutirão de cirurgias eletivas em 18 diferentes especialidades será realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Canoas através de recursos federais. Os procedimentos serão, ao todo, 738, sendo 480 cirurgias no Hospital Universitário (HU) e 238 no Nossa Senhora das Graças (HNSG), em uma média de dez cirurgias por dia até o final de 2017.

Serão contemplados os moradores de Canoas e também pacientes dos municípios referenciados – o número varia conforme a especialidade. Para a secretária de Saúde de Canoas, Rosa Groenwald, a realização dos procedimentos na rede hospitalar do município é mais um passo cumprido pela administração municipal na meta de acabar com as filas de espera por cirurgias.

