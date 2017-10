Nasce Santiago, filho da vice-prefeita Gisele Uequed

Na noite desta sexta-feira, 29 de setembro de 2017, nasceu Santiago Gomes Uequed Oliveira Neves, filho da vice-prefeita Gisele Gomes Uequed e de seu marido Gustavo Oliveira Neves. Santiago tem como avós maternos Rosemary Gomes Uequed e Jorge Uequed, enquanto seus avós paternos são Romilda e Tadeu Neves.

Em comemoração ao nascimento de Santiago, a prefeitura de Canoas publicou uma animação em vídeo, no qual a cegonha, símbolo da maternidade, aparece trazendo, ao som do hino da cidade, o bebê até a sede do executivo municipal, confira: