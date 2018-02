Navegantes e Iemanjá levam milhares à Praia do Paquetá

Milhares de fiéis participaram dos festejos da 29ª procissão de Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá de Canoas, no dia 2 de fevereiro. Logo no início da manhã aconteceu a primeira Missa do dia, na Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Rio Branco, presidida pelo Padre Leonardo Reichert. Antes das 9h30 começou o percurso pelas ruas do bairro com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes passando pelas ruas Ana Nery, Vidal de Negreiros, Irineu de Carvalho até o Areal, na rua Hermes da Fonseca. Após, a imagem foi levada de barco até a Praia do Paquetá.

A caminhada foi acompanhada por fiéis de todas as idades que, munidos chapéus e sombrinhas, enfrentaram o sol forte no percurso. Moradores das casas também acenavam para a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Com rosas e terços nas mãos muitos rezavam fazendo pedidos e agradecimentos. A aposentada Eva Maria Lopes, 76, fez questão de agradecer um pedido que fez pela sua neta, de 10 anos.

“Minha filha estava grávida e teve um aborto. Esta neta queria muito a irmã e ficou triste demais com a notícia, entrando em depressão. Ela não queria mais comer. Fiquei muito preocupada e rezei pela intercessão de Nossa Senhora que me atendeu. Hoje minha neta voltou a se alimentar normalmente”, contou.

Para a aposentada Iolde Oliveira, moradora do bairro Rio Branco, a procissão foi um momento de agradecimento pelo ano de 2017.

Às 11h30, a procissão fluvial desembarcou na Praia do Paquetá. Além da embarcação que trouxe a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes cerca de 40 barcos de pequeno porte acompanharam o trajeto fluvial. Na Praia do Paquetá foi celebrada uma missa campal presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, Dom Aparecido Donizete.