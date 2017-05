Nex Group promove evento em Canoas

Sábado, 6, será um dia de festa em frente ao plantão do empreendimento “Mirantes do Parque” (R. Liberdade, esquina Irmão Agnelo Chaves) em Canoas.

A partir das 10 horas, a equipe da Nex espera clientes para mais um “Mirantes Open Parque”, evento que acontece na rua, em frente ao showroom do empreendimento, com food trucks, Beer trucks e uma Paella Campeira especialmente preparada pelo Chef Jorge Aita.

O Mirantes do Parque possui stúdios, apartamentos de 2 e 3 dormitórios e será construído em uma localização imbatível: ao lado do Parque Getúlio Vargas (principal e maior parque de Canoas) e do ParkShopping Canoas que será inaugurado em novembro deste ano. O empreendimento já é sucesso de vendas com mais 380 unidades comercializadas.

Além dos “comes e bebes”, os clientes também poderão conhecer os dois apartamentos decorados e a maquete do empreendimento.