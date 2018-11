No Palco lança CULTURANDO em evento no Buteco Comedy Bar

Dia 13 de novembro, às 20hs, o No Palco fará o lançamento do seu primeiro programa de debates, o Culturando, no Buteco Comedy Bar (Rua Doutor Barcelos, 897 – Canoas/RS). A primeira edição será transmitida ao vivo pela página do Facebook (facebook.com/NoPalcoPOA).

O programa terá como foco principal o diálogo e debate sobre temas de relevância cultural e social. A primeira edição terá a participação da comediante de Stand Up, Ursa Malgarizi e do vocalista da banda Tequila Baby, Duda Calvin, do músico canoense Mister Juz juntamente com o âncora do programa, o músico Kiko Prata.

O evento que terá como mestre de cerimônia o comediante de Stand Up Eric Clepton, contará também com as apresentações da cantora Gisele Bloete e da banda da Music School, além de outras participações especiais.

Após o lançamento, o programa terá exibição ao vivo nas segundas-feiras, as 20h.

Serviço:

Lançamento do programa Culturando

Convidados do Programa: Ursa Malgarizi, Duda Calvin e Juliano Souza

Atrações da Festa: Banda Music School, Gisele Bloete e Eric Clepton (comediante Stand Up)

Quando: 13/11/2018

Onde: Buteco Comedy Bar (Rua Doutor Barcelos, 897 – Canoas/RS)

Horário: 20h (o programa ao vivo será transmitido as 21h30min do local)

Quanto: R$ 10,00 (ingresso dá direito a 1 chopp ou refrigerante ou água)