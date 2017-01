Nomeações de parentes na prefeitura causam polêmica

O novo secretário de Comunicação de Canoas assumiu o cargo já com a primeira crise para administrar. O fato de ser filho do prefeito, Luiz Carlos Busato (PTB), gerou repercussão nas redes sociais imediatamente após a divulgação de sua nomeação. Vanderlei Dutra, primo de Gisele Uequed (Rede), nomeado como chefe de gabinete da vice-prefeita, também foi alvo da polêmica.

O que diz Rodrigo Busato

Consultado pela redação, Rodrigo Busato informa que está respondendo às críticas com tranquilidade e transparência. O novo secretário afirma que não esperava a repercussão negativa pela sua nomeação. Ele cita exemplos parecidos como justificativa: “a nomeação de esposas, por exemplo, é uma prática muito comum, como a esposa do governador Sartori, Maria Helena Sartori, que atua como secretária no Governo do Estado, ou a esposa do ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que fez um excelente trabalho à frente da Secretaria dos Direitos dos Animais.”

Qualificação

Rodrigo afirma que se sente qualificado para a função. “Sou graduado em Publicidade e Propaganda e atuo já há alguns anos na área da comunicação, especialmente na política”. Ele cita seu trabalho em campanhas eleitorais, inclusive ao lado do pai, Luiz Carlos Busato.

Agenda

A carreira como cantor não irá afetar a rotina na Secretaria de Comunicação, afirma Rodrigo. Segundo ele, os shows continuarão, mas em horários que não coincidam com a agenda de secretário.

Pedido à população

O secretário pede que a população avalie seu trabalho durante o primeiro ano de governo. “Se acharem que não foi um trabalho à altura da pasta, vamos reavaliar”, afirma.

Metas de gestão

De acordo com Rodrigo, dois aspectos serão priorizados. O primeiro, segundo ele, é de coordenar a Secom até a sua extinção, no final deste ano. O secretário afirma que isso não ocorre antes devido a contratos milionários vigentes que precisam ser cumpridos. Rodrigo Busato ainda afirma que trabalha pela redução de gastos em toda a prefeitura.

O que diz Vanderlei Dutra

Em nota, o chefe de gabinete da vice-prefeita, Gisele Uequed, afirma: “Vou colaborar com os trabalhos da vice-prefeita com o mesmo olhar crítico e conhecimento da cidade que adquiri no jornalismo. Foi isto que a vice-prefeita me pediu. A função e a forma de trabalhar mudaram, mas a construção de uma cidade melhor segue sendo o objetivo”.

Gisele Uequed se manifesta

A vice-prefeita, Gisele Uequed, se pronunciou, através de um vídeo publicado em sua rede social, acerca da repercussão das nomeações. Na gravação, Gisele afirma que conheceu Rodrigo Busato no ano passado, durante a campanha eleitoral, como alguém da área da comunicação. A vice-prefeita cita que Rodrigo esteve à frente da comunicação da campanha e que, durante o processo de transição, foi ele quem liderou as equipes. “Dentro dessa lógica, de que ele possui a capacitação técnica, por ser formado em Publicidade e Propaganda, eu não posso considerar isso imoral, eu estaria sendo desonesta com todo esse trabalho que ele vem realizando na administração pública dessa pasta”, afirma Gisele.

Com relação à nomeação de seu chefe de gabinete, Vanderlei Dutra, Gisele Uequed ressalta que o parentesco entre os dois, que são primos, não caracteriza nepotismo. “O Vanderlei não está no gabinete como meu primo. Ele está pela qualificação técnica e pela confiança que tenho na pessoa dele”, afirma. Gisele afirmou que Vanderlei é graduando em Saúde Coletiva, e ressaltou sua passagem pelo jornal O Timoneiro que, segundo ela, fez com que ele conheça a realidade e os problemas de Canoas.

Quando se considera que há nepotismo?

Segundo o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, de acordo com o disposto no Decreto nº 7.203/2010, é entendido como familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau. Vanderlei Dutra, sendo primo irmão de Gisele Uequed, é parente em quarto grau da mesma, não caracterizando nepotismo.

Já o filho do prefeito, Rodrigo Busato, ocupa um cargo enquadrado como agente político que, no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), pode ser ocupado por parentes até mesmo em primeiro grau.