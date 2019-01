Notícias rápidas Canoas

Eleita nova diretoria da Associação Espírita Beneficente Caminho da Paz

A Associação Espírita Beneficente Caminho da Paz, AEBCP, (Setor 5, Quadra R, Casa 3, Bairro Guajuviras – Canoas), lançou nominata da sua nova diretoria.

Presidente – Hélio Gomes dos Santos

Vice-Presidente – Pedro Rogério Antunes da Silva

1º Secretário – Josias Bento da Rosa

2º Secretário – Ana Cristina Negreiros Ferreira

1º Tesoureiro – Eni dos Santos Silva

2º Tesoureiro – Maria Terezinha dos Reis

Shows gratuitos em janeiro no Canoas Shopping

O Canoas Shopping apresenta no mês de janeiro shows gratuitos, que acontecem às quartas-feiras e sextas-feiras, das 19h às 21h, na praça de alimentação do shopping, que fica na Avenida Guilherme Schell, 6750, em Canoas.

04/01 – sexta-feira – Os Daltons

09/01 – sexta-feira – Édy Carlos

11/01 – quarta-feira – Banda Dizplay

16/01 – sexta-feira – Leões & Poetas

18/01 – quarta-feira – Banda Dizplay

23/01 – sexta-feira – Os Daltons

25/01 – quarta-feira – Édy Carlos

30/01 – sexta-feira – Leões & Poetas

Verão altera horários de algumas linhas de ônibus do transporte coletivo

A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM) informa que, entre 2 de janeiro e 8 de fevereiro, haverá 26 alterações em horários ou itinerários de linhas que atendem regiões com escolas e universidades do município.

Dessas 26 mudanças, haverá redução em apenas 12 do total de 2296 horários que compõe o sistema de transporte coletivo convencional. Em 14 horários, haverá apenas desvio nos itinerários que, nesse período, não passarão por escolas ou universidades.

As 18 linhas do transporte seletivo de Canoas, com 301 horários, não sofrerão alteração.

Aprovada criação de pontos fixos para embarque e desembarque em aplicativos de transporte

A proposição, de autoria do vereador DJ Cabeção (PDT), foi aprovada na quinta-feira, 27, na última sessão ordinária de 2018. O texto prevê a criação de cinco áreas fixas em áreas de grande fluxo de pessoas e veículos, somente para embarque e desembarque de passageiros que utilizam os serviços de aplicativos de transporte. As áreas estabelecidas são: região central da cidade (próximo à Estação Canoas/ La Salle,) Canoas Shopping, Parque Eduardo Gomes, Parque Getúlio Vargas e ParkShopping Canoas.