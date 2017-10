Nova diretoria da Unidos do Guajuviras aposta na comunidade

A união com a comunidade é o principal objetivo defendido pela nova diretoria da Escola de Samba Unidos do Guajuviras. É o que afirmam os representantes da entidade. O presidente da escola, Paulo Fraga (Macaquinho), e a vice, Cláudia Lazzarin, visitaram a redação de O Timoneiro na segunda-feira, 23. “Queremos resgatar a relação com a comunidade. Sem eles, não existe escola. Queremos que todos participem”, afirma Paulo.

Projetos

Os diretores deixaram claro que as atividades serão intensas durante todo ano, estabelecendo uma relação mais próxima com o bairro. Um dos projetos visados é a criação de uma biblioteca. Para isso, pedem ajuda da comunidade através da doação de livros. Eles ainda afirmam que já estão conversando com parceiros interessados na iniciativa.

Evento

O primeiro evento promovido pela nova gestão será no dia 13 de janeiro, quando será realizado o concurso de escolha do Miss Gay da Escola de Samba. Coordenado por Maicon Cezar, a iniciativa contará com desfile e jurados. “Queremos divulgar estas iniciativas para que a comunidade se movimente e participe das atividades nessa nova gestão”, conta Andréia. Ela ressalta a parceria com artistas locais, que já estão confirmados nos eventos organizados pela escola.

Carnaval

Paulo afirma que a escola já está se organizando para o próximo Carnaval. “Já temos samba-enredo, bateria, harmonia”, afirma. Ele ressalta que a entidade faz parte da liga das escolas de samba de Canoas e que, por enquanto, ainda não se sabe como vai ser o Carnaval na cidade.