Nova diretoria do Simecan toma posse em evento

O Sindicato das Indústrias Metalmecânicas e Eletroeletrônicas de Canoas e Nova Santa Rita realizou na quinta-feira, 29, a posse da nova diretoria para o período 2018-2021. A cerimônia contou com o tradicional coquetel de confraternização de final de ano e ocorreu na sede do sindicato, localizada na Rua Domingos Martins, 261, 9º andar. Participaram do evento representantes das empresas associadas e convidados. Atualmente, o Simecan conta com aproximadamente 550 empresas entre associadas e contribuintes.

Entre os desafios para o próximo mandato, Roberto Machemer lembra a necessidade de continuar trabalhando pelo desenvolvimento da indústria, setor que costuma remunerar seus trabalhadores com os maiores salários do mercado, gerando riquezas e divisas para todas as esferas governamentais, mas que, nos últimos anos, segundo eles, não vem tendo o reconhecimento que merece. “Com a troca de governo apostamos numa retomada que será benéfica para todo o país. Precisamos rever a carga tributária, dar continuidade ao processo de desburocratização e de incentivos para investir em novas tecnologias e equipamentos, para que possamos competir em condições de igualdade com nossos concorrentes internacionais”, antecipa Machemer.

Estrutura

O Simecan conta com ampla estrutura para atender indústrias associadas. Na secretaria são oferecidas informações que envolvem o cotidiano das empresas. As questões que envolvem temas como relações de trabalho, meio-ambiente, tributos, saúde e legislação em vigor são encaminhadas para as comissões específicas a estes assuntos, integradas por profissionais que estão à disposição sem qualquer ônus para as associadas.

A diretoria que assume terá na presidência o empresário Roberto Machemer, atual presidente. Os vice-presidentes são: Guilherme Aggens, José Luiz Raymundo, Luis Vicente Jung e Gilberto Alves da Silva. A diretoria é composta por Fábio Floriani, Paulo Renato Zveibrucker, Rinaldo Sanches Fernandes, Cláudio Onofre Ramos de Souza e Sérgio Mallmann. O Conselho Fiscal é composto por Gilson Castro, Alexandre Lemieszewski e Leandro Jesus da Silva, como titulares, Ângela Francesca Grando Veit, César Augusto dos Santos e Edmilson Ramires como suplentes.