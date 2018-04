Nova Santa Rita abre edital para Concurso Público

A Prefeitura de Nova Santa Rita/RS torna público o Edital de Abertura nº 02/2018, que realizará Concurso Público, através de provas seletivas de caráter competitivo, para o provimento de cargos e formação de cadastro de reserva para o seu quadro geral de servidores, de acordo com a legislação que dispõe sobre os Cargos, as Carreiras e o Sistema de Remuneração do Quadro Geral da Administração Pública de Nova Santa Rita, com ingresso sob o regime Estatutário.

Cargos:

– Professor – Anos Iniciais,

– Professor – Educação Infantil,

– Advogado,

– Agente de Controle Interno,

– Arquiteto,

– Assistente Social,

– Contador,

– Educador Físico,

– Enfermeiro,

– Engenheiro Civil,

– Engenheiro Químico,

– Farmacêutico,

– Fiscal de Obras,

– Fiscal Tributário,

– Fisioterapeuta,

– Fonoaudiólogo,

– Licenciador Ambiental,

– Médico – 20h (ESF),

– Médico 24h,

– Médico Gineco-Obstetra,

– Médico Pediatra,

– Médico Perito 12h,

– Nutricionista,

– Odontólogo,

– Professor – Ensino Fundamental: Artes,

– Professor – Ensino Fundamental: Ciências,

– Professor – Ensino Fundamental: Educação Física,

– Professor – Ensino Fundamental: Geografia,

– Professor – Ensino Fundamental: História,

– Professor – Ensino Fundamental: Inglês,

– Professor – Ensino Fundamental: Matemática,

– Professor – Ensino Fundamental: Português,

– Psicólogo,

– Psiquiatra,

– Terapeuta Ocupacional

– Veterinário

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018

Cargos:

– Motorista de Veículos Pesados,

– Operador de Máquinas,

– Almoxarife,

– Fiscal de Transporte,

– Guarda Municipal Patrimonial,

– Merendeira,

– Agente de Combate a Endemias,

– Agente Comunitário em Saúde (várias áreas),

– Agente Administrativo,

– Assistente de Educação Infantil,

– Monitor Social,

– Fiscal Sanitário,

– Auxiliar de Saúde Bucal,

– Técnico Contábil,

– Técnico em Edificações,

– Técnico em Enfermagem,

– Técnico em Farmácia,

– Técnico em Informática,

– Topógrafo

Inscrições iniciaram dia 25 de abril e vão até 17 de maio de 2018, exclusivamente pelo site: www.fundacaolasalle.org.br/concursos

O Concurso Público será executado pela Fundação La Salle e reger-se-á pelas disposições contidas na legislação municipal de Nova Santa Rita/RS, bem como pelas normas expressas no Edital de Abertura nº 01/2018, publicado na íntegra no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos, no dia 25 de abril de 2018.