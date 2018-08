NOVA SANTA RITA: Alunos criam Cooperativa Escolar inspirada no exemplo das formigas

Os jovens alunos da EMEF Rui Barbosa, com idades variadas, mas na média dos 10 anos, criaram a Cooperativa Escolar Rui Barbosa. A ação teve o incentivo de professores e direção da escola. O engajamento dos alunos vai desde a eleição da diretoria, até a concepção do logotipo da Cooperativa, que foi escolhido em votação, e aprovado o desenho feito pela estudante Eduarda da Rosa Marcon.

A produção também começa a aparecer. Em visita à Secretária de Educação e Cultura, Elaine da Rosa, as alunas Eduarda de Paula e Eduarda da Rosa, mostraram a produção de sal temperado e sacolas, que serão confeccionados pela Cooperativa. “O sal temperado é mais natural que temperos como o Sazon, que tem muitos químicos e as sacolas substituem as de plástico”, diz a tesoureira Eduarda da Rosa.

Conforme a diretora, todos os mais de 60 alunos da EMEF Rui Barbosa participam das atividades da Cooperativa, que integra um projeto chamado Clube de Ciências Saberes do Campo.

Foi observando o trabalho conjunto que formigas realizam na construção e manutenção do seu formigueiro, que alunos da EMEF Rui Barbosa tiveram inspiração para uma atividade de integração, empreendedorismo e sustentabilidade. “A cooperativa tem por objetivo educar e promover o pensamento cooperativo, autonomia e iniciativa, visando melhorar a educação e conscientização dos associados dentro dos princípios cooperativistas”, diz a diretora Camila Grelt.

Feira do Livro 2018 reuniu atrações para todas as idades

Iniciada no dia 16 de agosto, a Feira do Livro de 2018 em Nova Santa Rita contou com diversas atrações e eventos gratuitos para a comunidade. A Presidenta do Legislativo de Nova Santa Rita, vereadora Ieda Maria Bilhalva, participou da abertura da Feira destacando a importância da mesma para a cultura e para a educação do município.

A prefeita Margarete Ferretti agradeceu a presença e o empenho de todos para a realização do evento. “É muito bonito ver a evolução da nossa Feira e o resultado das mudanças de anos na nossa Educação”. A Feira ocorreu na Praça da Bíblia, e encerrou no último domingo, 19, com muitas atrações e atividades para todas as idades.