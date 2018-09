NOVA SANTA RITA: Audiência Pública debate Transporte Público da cidade

Na manhã do último sábado, 25, foi realizada, na sede do Legislativo Municipal, a Audiência Pública referente ao transporte público municipal e intermunicipal. Apesar da baixa adesão de público na, os vereadores trouxeram as demandas da comunidade para a discussão e três cidadãos apresentaram suas críticas e dúvidas frente ao serviço prestado até o momento. Todos concordaram que o transporte público da cidade melhorou, mas que é necessária uma melhor regulagem dos horários e itinerários dos ônibus.

Representando o Executivo Municipal estava o secretário de Indústria e Comércio, Rodrigo Battistella, o secretário de Transportes e Serviços Públicos, Revilino Fornazzieri e o secretário da Ouvidoria, Júlio Cézar Fraga da Silva, que responderam às dúvidas da comunidade e garantiram que as reclamações diminuíram significativamente após as mudanças no sistema de transporte público da cidade.

O diretor de operações da ViaNova, Rogério Moraes, e o diretor da empresa Cidade Nova Santa Rita, Nei Prates, estavam presentes representando as duas empresas responsáveis pelo transporte público de Nova Santa Rita.

Rogério Moraes, da ViaNova, disse que falta pouco para a retirada da segunda roleta e para que todos os ônibus da empresa aceitem o cartão TEU, e garantiu que a ViaNova está investindo em novos veículos para sua frota dotados de ar-condicionado e wi-fi gratuito.

Nei Prates, da empresa Cidade Nova Santa Rita, reiterou que está à disposição da comunidade e da Administração para resolver qualquer situação que esteja prejudicando os usuários, uma vez que sua intenção é prestar um serviço de excelência para a população. A Metroplan não enviou nenhum representante para a Audiência Pública.

II Encontro dos Estagiários teve palestras de consultores do CIEE

Em alusão ao Dia dos Estagiários ocorrido em 18 de agosto, a Prefeitura realizou, na quinta-feira, 23, o II Encontro dos Estagiários. O evento contou com palestra de consultores do CIEE. A prefeita Margarete Simon Ferretti destacou a importância do estágio no aprendizado profissional e no conhecimento das ações públicas. Ela ressaltou as políticas de valorização do estágio feitas recentemente e a parceria com o CIEE. Participação do secretário de Administração Mário Demétrio e da presidente da Câmara Ieda Bilhalva e servidores municipais.