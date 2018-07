Nova Santa Rita: Autorizadas as obras de pavimentação da Estrada Itapuí

SIMONE DUTRA*

Com um investimento de mais de R$ 2,5 milhões, a obra, que terá 2,8 mil metros de extensão e deve chegar até a frente da EMEF 13 de Maio, teve a ordem de início assinada nesta segunda-feira, 2 de junho, próximo ao Campo do Caju.

“Não é só ir até Brasília e voltar com a promessa do dinheiro, tem muito trabalho até que a obra inicie, com projetos, adequações e muito diálogo até a liberação da verba”, disse a prefeita Margarete Simon Ferretti sobre o empenho para conseguir os recursos para a obra junto ao Governo Federal.

O evento contou com a presença de secretários municipais, vereadores, convidados e pela comunidade, que foi representada pelo secretário Marli Castro. “Em seis anos, temos mais ruas pavimentadas do que todos os períodos anteriores”, disse Castro. Obra é aguardada há anos pela comunidade da região e teve recursos obtidos pelo deputado federal Dionilson Marcon.Ato na Rua Pinheiros

Está marcado, também, para este final de semana, a entrega de mais um trecho de pavimentação na cidade. A Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita convida toda a população para o ato que será concretizado na Rua Pinheiros (em frente à EMEF Campos Salles), no bairro Califórnia, que será realizado no próximo sábado, 7 de julho, às 14h30. A realização faz parte das cerca 37 obras deste segmento já feitas em toda a cidade, ou com início autorizado.

Show Baile beneficente movimenta a cidade

Está agendado para esta sexta-feira, 6 de julho, às 20h30, no Salão de Eventos Olmiro Brandão, em Nova Santa Rita, um show baile beneficente em prol do CONCEPRO e MANSARI. A festa contará com as atrações do Grupo Geração e do cantor nativista Luiz Marenco. Os shows, que foram adiados para o mês de julho em virtude das manifestações e protestos dos caminhoneiros em maio, estão com os ingressos à venda no valor de R$ 30,00, e podem ser adquiridos no MANSARI e/ou nas secretarias da Prefeitura Municipal.